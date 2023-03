Domenica col sole e temperature in ulteriore rialzo su Giovinazzo

DOMENICA 26 MARZO

Ventilazione debole da quadranti sud-occidentali e prevalenza netta di sole, nella prima domenica di primavera a Giovinazzo.Temperature massime che toccheranno i 22° ed il mare sarà quasi calmo, ideale per riversarsi sul litorale per le prime lunghe passeggiate. Nel pomeriggio e sino al tramonto ancora bel tempo. A sera valori termici sui 16° ed umidità bassa al 65%. Minime della notte in linea con le medie stagionali, sui 9°.SOLE - Sorge: 6:46, Tramonta: 19:10LUNA - Leva: 9:15, Cala: 0:01 - Luna crescente