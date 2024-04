Domenica calda su Giovinazzo: attese punte di 25°

Cielo sereno e temperature massime sui 25° nella domenica di Giovinazzo. Il mare sarà mosso, con moto ondoso in diminuzione in serata per via di una ventilazione moderata di direzione variabile. Pomeriggio soleggiato, dopo il tramonto valori termici sui 19°. Minime della notte sui 13°. Lunedì temperature estive sui 29°. Da martedì nuova ondata di maltempo e calo termico di alcuni gradi.SOLE - Sorge: 6:14, Tramonta: 19:31LUNA - Leva: 10:04, Cala: 1:30 - Luna crescente