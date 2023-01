Domenica 29 gennaio c'è la Marcia diocesana per la Pace

La Marcia diocesana per la pace, organizzata dallaquest'anno si svolgerà adomenica 29 gennaio. Dopo l'interruzione imposta dall'emergenza Covid-19 si tornerà a sfilare lungo le vie della città. Tanti i giovinazzesi che vi parteciperanno.A guidare i passi dei manifestanti il messaggio, lanciato dal Santo Padre in occasione dellaè il monito rivolto da papa Francesco alle coscienze di tutti gli uomini di buona volontà, in continuità con la profezia di pace di don Tonino Bello, di cui ricorre il trentennale della morte.La Consulta diocesana delle Aggregazioni Laicali invita la comunità diocesana e le comunità civili delle quattro città della diocesi a partecipare per testimoniare i valori della Pace, della Nonviolenza, della Democrazia, della Solidarietà e Cooperazione tra popoli e per chiedere la cessazione della guerra in Ucraina e di tutti i conflitti attualmente in corso nel mondo.Di seguito il programma dell'iniziativa:Ore 18:00 – Raduno piazzale antistante la Chiesa Vecchia di Santa Maria della Stella (Calvario)Ore 18:45 – Marcia per le vie della città attraversando: Viale Roma, Corso Vittorio Emanuele II, Corso Umberto, Piazza don Tonino BelloOre 19:30 – Arrivo in Concattedrale: riflessione e testimonianze di Don Gianni De Robertis, già direttore nazionale Migrantes e preghiera finale presieduta da S.E. Mons. Domenico Cornacchia