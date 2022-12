Dimezzati i casi Covid a Giovinazzo tra il 12 ed il 18 dicembre

Le festività natalizie sono state occasioni di contatti più stretti con parenti ed amici, veicolando inevitabilmente contagi da influenza cosiddetta stagionale ma anche da Covid-19.Ma prima di questo periodo festivo le infezioni da Sars CoV2 a Giovinazzo erano scese, come testimonia il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Dal 12 al 18 dicembre scorso, infatti, i contagi ufficializzati (molti fanno tamponi "fai da te" sfuggendo al tracciamento) sono stati 22, ben 21 in meno rispetto alla settimana precedente, con Giovinazzo che ha fatto registrare un tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti di 112,7. Nei sette giorni precedenti era stato di 220,2.La cittadina adriatica resta così di poco sotto la media metropolitana, salita a 204,5, ma l'analisi di quanto accaduto nel periodo natalizio potrà dare un migliore riscontro sulla situazione attuale. Da inizio pandemia sono state 17 le vittime a Giovinazzo, ma non si registrano fortunatamente decessi per Covid dal maggio 2021.Restano invece centinaia i contagi da influenza stagionale, tra i più colpiti i bambini.