Depuratori d'acqua casalinghi, accordo tra NoiEnergia e Tecnofonte

Accanto a tutti i servizi legati al mondo dell'energia, che costituiscono il fulcro della propria attività, NoiEnergia ha deciso di sviluppare ulteriormente la partnership già esistente con Tecnofonte, florida realtà imprenditoriale di Ruvo di Puglia, radicatissima in tutta la provincia barese con una fitta rete di Casa dell'Acqua, la versione 2.0 della vecchia fontana pubblica.Le varie Case dell'Acqua hanno contribuito in maniera decisiva allo sviluppo e alla crescita di un forte senso di consapevolezza dell'importanza della salvaguardia dell'ambiente, rivoluzionando il modo in cui le famiglie si approcciano al consumo dell'acqua riducendo fortemente la presenza di plastica in giro.Le due aziende, quindi, hanno deciso di alzare ancor di più l'asticella, continuando in maniera decisa sulla strada del rispetto dell'ambiente.I depuratori d'acqua sono un'ottima soluzione che permette di abbattere gli sprechi idrici e limitare al minimo indispensabile l'utilizzo di plastica, utilizzando direttamente la tradizionale acqua del rubinetto, purificata da eventuali impurità presenti, garantendo inoltre un risparmio importante per le famiglie.L'accordo tra NoiEnergia e Tecnofonte, siglato da Leonardo Belgiovine e Pasquale Berardi, permetterà al fornitore molfettese di energia elettrica e gas di distribuire la gamma di depuratori d'acqua domestici proposti da Tecnofonte, dando la possibilità a chi deciderà di acquistarne uno di pagarlo comodamente in bolletta NoiEnergia.Contatta il Servizio Clienti di NoiEnergia e scopri come fare a ottenere il tuo depuratore d'acqua casalingo!