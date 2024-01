Info Decò Maxistore Casamassima:

5 foto Decò Maxistore apre a Casamassima

Da oggi,, ac'è un luogo dove trovare a portata di mano la soluzione per la propria spesa, per la casa e per accontentare tutti i membri della famiglia: in, apre un nuovoIl nuovosarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalla 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle 8:30 alle 13:30, offrendo quotidianamente prezzi competitivi, servizi personalizzati e un assortimento, ampio e completo, di prodotti freschissimi e di prodotti confezionati di marca e a marchioPer l'occasione, i clienti potranno approfittare della promozioneattraverso la quale, ogni 30€ di spesa fatta dal 10 al 15 gennaio, i clienti otterranno in cambio un buono da 5€ utilizzabile su una spesa successiva minima di 30€ fatta dl 16 al 18 gennaio. Per, è previsto uno sconto del 10% sul totale della spesa.Ci sarà anche un omaggio di benvenuto a fronte di una spesa minima di 15€ (scontrino unico): nei giorni 10 e 11 gennaio in regalo una Shopper Decò, nei giorni 12 e 13 gennaio in regalo una confezione di Plumcake a marchio Decò. Dal 10 al 18 gennaio al Decò Maxistore di Casamassima c'è anche ilÈ presente anche una macchinaper ilin plastica PET: ogni 200 bottiglie consegnate è possibile riscattare un buono di 3€ spendibile su una spesa minima di 30€.è fatta di persone che "parlano la tua lingua e mangiano come te", che conoscono il gusto dei consumatori: è questo il nostro personale specializzato. Sono persone sempre disponibili ad aiutare i clienti, consigliando e ascoltando le esigenze e i nuovi bisogni, interpretarli correttamente e soddisfarli al meglio, ogni giorno con professionalità e cortesia.Dai clienti trovano migliaia di referenze, selezionate con particolare attenzione per le eccellenze e le specialità locali.Alimentari, detergenza, frutta e verdura, gastronomia, macelleria, pescheria, salumi e formaggi, self-service, surgelati, extra alimentare: dac'è tutto per la tua spesa, per far contenta tutta la tua famiglia, animali domestici compresi, prenderti cura della tua casa e soprattutto prenderti cura di te.È attivo anche il canale ufficialecon il quale, iscrivendosi al numero 3316198940, è possibile selezionare anche il nuovo Maxistore Decò di Casamassima per ricevere sul proprio smartphone le offerte e le info sui servizi Decò.Familiare, accogliente, vicino e affidabile, a Casamassima Decò è la tua scelta quotidiana. Sempre.