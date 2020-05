Dal Governo 55 miliardi per sostenere e rilanciare il Paese

IL PROVVEDIMENTO NEL DETTAGLIO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddettoSi tratta di misure per complessiviche toccano diversi settori della vita del Paese, che il Governo intende sostenere in questa delicatissima fase di crisi economica provocata dall'emergenza sanitaria in atto.Il Presidente del Consiglio,, lo ha definito in conferenza stampa il frutto di «un lavoro intenso», spiegando poi che l'Esecutivo non «ha impiegato un minuto in più di quello strettamente necessario per un testo così complesso».Davanti agli italiani ed in diretta tv, il Premier ha spiegato che circaConte ha altresì parlato di un sostegno concreto alle famiglie ed alle imprese in difficoltà.Per le prime è previsto una tax credit di 500 euro per tutte le famiglie con Isee annuale inferiore a 40.000 euro per le vacanze. Danaro da spendere in strutture ricettive nell'ottica di una ripartenza anche del settore. A questo provvedimento va associato il cosiddettoper quei nuclei familiari che non superino la soglia dei 15.000 euro annui.Quanto alla scuola, Conte ed i suoi Ministri hanno annunciato un investimento del Governo per 1 miliardo e 250 milioni circa, per la digitalizzazione e la messa in sicurezza degli istituti, che dovranno inevitabilmente divenire posti molto sicuri in far tornare i nostri figli. Pronte assunzioni e concorsi per inserire nel mondo della scuola 16.000 docenti.Sostegno sarà dato anche alle imprese medie e piccole, soprattutto nel settore della ristorazione, attraverso l'eliminazione della TOSAP, la tassa di occupazione di suolo pubblico, un sostegno agli affitti dei locali e soldi a fondo perduto che partiranno da 2.000 euro in su e che riguarderanno varie tipologie di aziende medio-piccole. Nel Decreto Rilancio è previsto un corposo taglio delle tasse, fino a 4 miliardi, per le imprese che hanno un fatturato fino a 250 milioni di euro.Il Primo Ministro ha anche annunciato che il Governo ha pagato circa l'85% delle Casse Integrazioni e Guadagni e circa l'80% dei bonus lavoratori autonomi.Quanto a questi ultimi ed ai professionisti iscritti alle gestioni separate INPS, Conte ha chiarito che «arriveranno 600 euro subito, perché saranno dati a chi ne ha già beneficiato. Spero possano arrivare nelle prossime ore, quando il decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. In seguito - ha quindi spiegato - ci riserviamo di integrarli con un ristoro fino a 1000 euro».Durante la conferenza stampa, la Ministra dell'Agricoltura, Teresa Bellanova, ha annunciato in lacrime un punto da lei definito «fondamentale per la mia storia personale», vale a dire, ha annunciato, facendo riferimento anche alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Per la titolare del Dicastero, «lo Stato oggi dimostra di essere più forte del caporalato».Nel Decreto ci sono infine anche 1 miliardo e 400 milioni per l'università e la ricerca.Sollecitato dalla stampa, Conta ha dichiarato che non saranno al momento ancora consentiti spostamenti tra regioni, come sollecitato dagli stessi Enti locali al fine di evitare una nuova impennata nella curva epidemiologica. Possibile, ma niente affatto certo, che si giunga ad una riapertura dei confini regionali dal 1° giugno. Tutto dipenderà dal numero dei contagi.Conte ha infine annunciato che il prossimo provvedimento preso in materia di libera circolazione delle persone non sarà più un Decreto del Presidente del Consiglio, bensì un Decreto Legge.