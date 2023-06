Da Barletta a Giovinazzo per scoprire la Via Francigena della litoranea pugliese

Perdura nei secoli il fascio di percorsi che, come un filo rosso che parte da Canterbury fino al punto più estremo di Santa Maria di Leuca, unisce l'Europa sulle orme dei pellegrini. È la via Francigena, che nelle nostre città costiere è presente con la Variante Mare della cosiddetta direttrice via litoranea.Uno di questi percorsi, da Barletta fino a Giovinazzo, è stato il protagonista dell'appuntamento promosso dalche nella giornata di domenica sono partiti dalla città della Disfida, percorrendo ben 46 km lungo le città del litorale pugliese (Trani, Bisceglie e Molfetta).L'associazione barlettana è impegnata a promuovere la presenza del percorso della via Francigena litoranea, anche attraverso il rilascio ufficiale delle credenziali e del timbro che documenta il passaggio del pellegrino sul proprio libretto: da Monte Sant'Angelo in direzione Bari, il percorso lungo la costa è particolarmente suggestivo anche per quanto riguarda l'aspetto naturalistico.I camminatori dell'associazione hanno potuto documentare anche lo stato delle coste di questo territorio, tra spazi ben valorizzati e altre aree afflitte purtroppo da un evidente stato di abbandono e degrado.Nei giorni scorsi il gruppo ha promosso anche una nuova edizione dell'apprezzata camminata da Barletta sino alla foce dell'Ofanto: ben 30 camminatori si sono avventurati verso questo sito naturale, scoprendone scorci preziosi e poco conosciuti. Presenti durante l'escursione anche il giornalista Pino Curci, attento conoscitore del territorio, e alcuni rappresentanti del gruppo "CAT Club Amici del Trekking – Bari".Sulla via del ritorno i partecipanti sono stati impegnati anche nella raccolta di piccoli rifiuti di plastica sulla sabbia, per unire conoscenza e tutela dell'ambiente.«Dobbiamo essere i guardiani del nostro territorio e preservarlo sempre – riferisce il presidente dell'associazione Ruggiero Graniero - Gli Amici del Cammino Barletta ritorneranno alla foce per dare la possibilità a molti di conoscere questo bel pezzo della nostra Puglia».