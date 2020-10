Covid, un morto e 65 nuovi casi nel barese

Sono 111 i tamponi positivi del sabato in Puglia su 3.918 effattuati. In 238 sono ricoverati in ospedale, di cui 12 in terapia intensiva

Un decesso nelle ultime ore

La suddivisione dei decessi per provincia

Il dato attuale in Puglia

Sono 111 i tamponi risultati positivi, sui 3.918 effettuati in Puglia nelle scorse ore. Lo ha reso noto l'Ente regionale sulle informazioni fornite dal Dipartimento promozione della Salute. Il totale dei contagiati da inizio pandemia ha quindi superato le 8.000 unità: esattamente ha toccato quota 8.083. I casi sono così suddivisi: 65 nell'Area Metropolitana di Bari, 14 nel tarantino, 11 nel leccese, 10 in Capitanata, 8 nella Bat, 1 nel brindisino.È stato registrato un decesso nelle ultime ore, nel barese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 598.169 Provincia di Foggia169 Città Metropolitana di Bari83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi64 Provincia Bat46 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 421383 test. 4724 pazienti sono risultati guariti (12 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2761'8.6% dei quali è ricoverato in ospedale (238) mentre il 91.4% (2523 persone) è in isolamento domiciliare. Dodici pazienti sono al momento in terapia intensiva.