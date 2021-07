Covid, stabile il numero dei ricoverati in Puglia

Decessi

Il dato di Giovinazzo

Sono 151 i nuovi casi di positività al Covid-19 emersi dall'analisi di 11.363 tamponi nelle ultime ore, per una percentuale pari all'1,32%. Da inizio pandemia sono 255.551 i pugliesi infettatisi e 246.905 sono coloro i quali sono guariti (91 nelle ultime ore).Resta stabile il numero dei ricoverati fermi ad 84, mentre aumentano di nuovi i positivi che sono attualmente 1977 (+60). A casa si stanno curando 1893 persone.Non sono stati registrati decessi in Puglia nelle ultime ore. Il computo delle vittime è pertanto ancora di 6669. Di seguito il riepilogo.2278 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat678 Provincia di Lecce390 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono 6 positivi al virus. Le vittime da inizio pandemia sono state 17, i contagiati complessivi 1238 e 1215 sono stati i guariti.