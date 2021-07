Covid, rilevante calo dei ricoverati in Puglia

Due decessi

I dati sui contagi

Una ulteriore buona notizia per i pugliesi: nelle ultime ore è calato con decisione il numero dei ricoverati per Covid-19 negli ospedali. Sono infatti attualmente occupati 102 posti letto, ben 15 in meno rispetto a lunedì. Lottano in terapia intensiva 8 pazienti.Attualmente in Puglia ci sono 2578 positivi al Sars CoV2 (29 in meno rispetto a lunedì) e 2476 persone si stanno curando in casa.I guariti nelle ultime ore sono stati 87 ed il totale di coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle è salito a 244347.Nelle ultime 24 ore la Puglia ha purtroppo fatto registrare anche 2 decessi, uno nell'Area Metropolitana di Bari ed uno nel Basso Salento. Il computo delle vittime da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 6646. Di seguito il riepilogo:2274 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1024 Provincia di Taranto720 Provincia Bat674 Provincia di Lecce387 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaLa nostra regione ha fatto anche registrare 60 nuovi contagi nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 7122 tamponi rinofaringei, pari allo 0,84% del campione totale. Dall'inizio della pandemia si sono ammalati di Sars CoV2 e delle sue varianti 253571 pugliesi. Questa la ripartizione per provincia di provenienza:95235 Area Metropolitana di Bari45181 Provincia di Foggia39515 Provincia di Taranto27018 Provincia di Lecce25604 Provincia Bat19833 Provincia di Brindisi814 residenti fuori regione371 di provincia di residenza non notaLa situazione a Giovinazzo sarà aggiornata nelle prossime ore.