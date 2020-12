Covid Puglia: 33,2% di positività sui tamponi effettuati nelle ultime ore. Ma mancano alcuni dati della Bat

20 decessi

Ancora nessun aggiornamento a Giovinazzo

La situazione attuale in Puglia

Si fa sempre più preoccupante la situazione dei contagi in Puglia, nonostante le rassicurazioni degli amministratori delle ultime ore. Nel pomeriggio di ieri, 9 dicembre, la Regione ha comunicato che su appena 2758 tamponi effettuati, ben 917 hanno dato esito positivo, pari al. Un dato che inquieta, soprattutto perché mancano ancora quelli relativi a buona parte della provincia Bat, che in genere confluiscono dall'Ospedale "Mons.Dimiccoli" di Barletta. Tra i positivi, 323 pazienti sono residenti nella Città Metropolitana di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 855898 test, dai quali sono emersi complessivamente 67174 casi di positivitàSono stati purtroppo registrati 20 decessi nelle ultime ore: 7 nel barese e nel tarantino, 3 nel foggiano, 1 nel brindisino e un residente fuori regione. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 1779. Di questi, 539 erano residenti di un comune del barese e 6 vivevano a Giovinazzo.Da diversi giorni non ci sono aggiornamenti sulla situazione giovinazzese, sebbene abbiamo contezza di diverse guarigioni. Il dato ufficiale racconta di 182 attualmente positivi e di 6 vittime da inizio pandemia, ma siamo di fronte a numeri in continua evoluzione. La speranza è che la Prefettura comunichi al più presto al Comune nuovi dati.In Puglia sono attualmente positive al virus 48.070 persone, di cui 46.232 si curano a casa. In ospedale nelle ultime ore sono giunti 34 pazienti, che hanno portato il totale a 1639. Tra di essi, 199 lottano in terapia intensiva (2 in più rispetto al martedì).Buone notizie dai guariti che salgono a 17.325, ben 139 in più nelle ultime ore.