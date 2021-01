Covid Puglia: 3.000 morti da inizio pandemia. Risale la percentuale di positivi su tamponi

Tremila morti



Nuova crescita della percentuale di positivi su tamponi effettuati in Puglia. Ieri è risalita all'11,06%, mentre la media nazionale è rimasta ferma al 5,37%. Una ragione ulteriore per confermare la giusta decisione governativa di mantenere la nostra regione in zona arancione. I nuovi contagiati sono stati 954 su 8.623 test rinofaringei effettuati e nell'Area Metropolitana di Bari sono stati accertati 333 casi.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1248985 test, dai quali sono emersi complessivamente 116110 casi di positività (il 9.29% del campione totale).La Puglia ha fatto registrare anche 14 decessi nelle ultime 24 ore: 6 nel barese, 3 nel tarantino, altrettanti nel foggiano, 2 nel brindisino. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3000, un dato impressionante se si considera che dopo la prima ondata erano stati circa 500. Nella ex provincia di Bari sono decedute 939 persone da inizio pandemia, circa un terzo del totale.In Puglia ci sono attualmente 55.070 positivi al Sars CoV2, 455 in più rispetto al sabato, il 2.8% dei quali è ricoverato in ospedale (1.555, +15 nelle ultime 24 ore). Tra questi 164 lottano in terapia intensiva. Sono 53.515 i pugliesi positivi che invece si trovano in isolamento domiciliare.I guariti sono complessivamente 58.040, ben 485 solo nelle ultime ore.Dovrebbe giungere nelle prossime ore l'aggiornamento comunale sulla curva epidemiologica in città. Ufficialmente, stando all'ultimo dato fornito, sono 173 i positivi attuali, 308 i guariti complessivi, 488 i giovinazzesi contagiatisi da marzo 2020 e purtroppo 7 le vittime.