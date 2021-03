Covid, più di duemila ricoverati in Puglia. Ieri registrati altri 32 morti

32 decessi

Il dato di Giovinazzo

Continua a far paura il Covid-19 in Puglia. Nella giornata di ieri, 27 marzo, sono stati superati i duemila ricoveri in regione (per l'esattezzasono i posti letto occupati) e tra questi 228 sono le persone in terapia intensiva.Le ultime ore hanno fatto emergere anche 2008 nuovi positivi su 12.742 tamponi effettuati, per una percentuale del 15,75% che fa dei nostri territori quelli dove c'è bisogno di maggiore attenzione all'evoluzione della curva epidemiologica.Attualmente in Puglia ci sono 45.637 positivi (+841) al Sars Cov 2 e 43.632 di essi si stanno fortunatamente curando in isolamento domiciliare. Resta confortante il dato sui guariti, 1135 nelle sole ultime 24 ore, con il totale che è salito a 136.633 pugliesi che si sono lasciati il virus alle spalle.La nostra regione ha fatto purtroppo registrare anche 32 nuovi decessi: 11 nel barese, 10 nel tarantino, 4 nella Bat, 3 nel brindisino, 2 in Capitanata e nel Basso Salento. Il computo delle vittime dall'inizio dell'emergenza sanitaria è quindi di 4679 morti pugliesi.Di seguito il riepilogo dei decessi suddiviso per provincia di residenza delle vittime:1557 Area Metropolitana di Bari1244 Provincia di Foggia628 Provincia di Taranto539 Provincia Bat389 Provincia di Lecce248 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaCon dati aggiornati al 21 marzo, a Giovinazzo ci sarebbero 111 positivi al virus, mentre 779 sono i guariti su 920 giovinazzesi infettatisi. Le vittime purtroppo sono state 11.