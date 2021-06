Covid, a Giovinazzo restano 14 positivi al virus

Due decessi

Il nuovo dato pugliese

Cala nettamente il numero dei positivi al Sars CoV2 a Giovinazzo, come anticipatovi nella giornata di ieri. Le persone alle prese col virus sono attualmente 14 e nessuno è in gravi condizioni. Da inizio pandemia sono state 17 le vittime, 7 decedute nel 2020 ed altre 10 nel 2021, tra febbraio e metà maggio. Da inizio pandemia sono stati 1232 i giovinazzesi che hanno contratto il virus e 1201 sono guariti.Nelle ultime ore la Puglia ha fatto registrare altri 2 decessi, uno dei quali nel barese. Il computo delle vittime da inizio pandemia è quindi salito a 6590. Di seguito il riepilogo per ciascuna provincia.2270 Area Metropolitana di Bari1509 Provincia di Foggia997 Provincia di Taranto710 Provincia Bat661 Provincia di Lecce386 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione17 di provincia di residenza non notaSono 47 i nuovi casi emersi dall'analisi di 3405 tamponi effettuati nelle ultime ore, pari all'1,38% del campione. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Puglia sono state contagiate 252280.Gli attualmente positivi al Covid-19 sul territorio regionale sono 12584 (633 in meno rispetto a domenica) e a casa si stanno curando 12301 persone. I ricoverati scendono a 283 (-1) e coloro i quali sono in terapia intensiva a 25.Nelle ultime 24 ore sono stati 678 i pazienti che si sono negativizzati e pertanto il totale di coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle è salito a 233106.