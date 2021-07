Covid: meno ricoverati e più positivi in Puglia

Nuovi casi

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore una flessione dei ricoveri ed un aumento degli attualmente positivi al Covid. Nella nostra regione sono infatti 2213 le persone alle prese con il virus e le sue varianti e di queste ben 2126, pari al 96,1%, si stanno curando a casa. I pazienti in ospedale scendono ad 87 (-3) e 9 sono invece i posti letto occupati in terapia intensiva.Nella giornata di domenica 25 luglio sono stati registrati 164 nuovi contagi su 6610 tamponi e la percentuale è quindi risalita al 2,48% sul campione totale. Da inizio pandemia si sono ammalati 255049 pugliesi e sono guariti 246172 pazienti (24 nelle ultime ore).Di seguito prima il riepilogo dei nuovi contagi e poi quello delle persone infettatesi da inizio pandemia suddivise per provincia di residenza.72 Provincia di Lecce43 Area Metropolitana di Bari15 Provincia Bat12 Provincia di Brindisi10 Provincia di Taranto5 Provincia di Foggia5 casi di provincia di residenza non nota2 casi di residenti fuori regione95600 Area Metropolitana di Bari45355 Provincia di Foggia39638 Provincia di Taranto27458 Provincia di Lecce25709 Provincia Bat20004 Provincia di Brindisi838 residenti fuori regione387 di provincia di residenza non notaNon sono stati registrati decessi per Sars CoV2 nelle ultime 24 ore. Si tratta della quarta giornata consecutiva senza vittime in Puglia, dove sono morte complessivamente 6664 persone. Questo il sunto:2278 Area Metropolitana di Bari1510 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto722 Provincia Bat677 Provincia di Lecce388 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaLa situazione attuale a Giovinazzo è di 6 positivi al Covid, tutti in discrete condizioni di salute. Da inizio emergenza sono stati 1238 i giovinazzesi infettatisi, 1215 i guariti e purtroppo 17 le vittime accertate.