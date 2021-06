Covid, in Puglia 35 nuovi casi e nessun decesso

Nessun decesso



La situazione in Puglia

Sono 35 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Puglia nelle ultime ore, emersi dall'analisi di 7213 tamponi effettuati, pari appena allo 0,48% del campione totale. Dall'inizio dell'epidemia sono 253341 i pugliesi che hanno contratto il Sars CoV2, così suddivisi per provincia di residenza:95195 Area Metropolitana di Bari45160 Provincia di Foggia39480 Provincia di Taranto26928 Provincia di Lecce25591 Provincia Bat19808 Provincia di Brindisi813 relativi a residenti fuori regione366 di provincia di residenza non notaNelle ultime ore non vi sono stati decessi in Puglia e nelle ultime quattro giornate solo una ha fatto purtroppo registrare 2 vittime nel barese. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria restano dunque 6642 i morti per Covid-19 e di questi 2272 risiedevano nel barese.Attualmente in Puglia sono 2938 (185 in meno rispetto a martedì) i positivi al virus e 2807 sono coloro i quali si curano a casa, mentre i ricoverati sono 131, 15 in meno rispetto all'ultimo bollettino. 12 sono invece i pazienti che lottano in terapia intensiva.Nelle ultime 24 ore sono state ufficializzati 220 guarigioni che hanno portato il totale a 243761.Il dato a Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore ma siamo molto vicini all'assenza di casi sul territorio comunale.