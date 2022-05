Covid, Giovinazzo ancora nettamente sopra la media metropolitana per contagi

Giovinazzo resta nettamente sopra la media metropolitana per contagi da Covid-19 ogni 100mila ipotetici abitanti.È quanto emerge dal nuovo report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. Nella settimana tra il 25 aprile ed il 1° maggio. Quella dell'Area Metropolitana di Bari si è invece fermata a 801,9, frutto di 9.864 infezioni riscontrate in quello stesso lasso di tempo.A Giovinazzo dunque c'è un calo dei contagi (nella settimana dal 18 al 24 aprile erano stati 213), ma il virus circola di più che in altre località del barese in rapporto alla popolazione residente. Prudenza, dunque, soprattutto nelle situazioni di grandi assembramenti, possibile in una cittadina che ospiterà nella bella stagioni diversi eventi. Fondamentale la distanza interpersonale e soprattutto indossare ancora la mascherina in situazioni in cui non si è completamente sicuri.