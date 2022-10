Covid, flessione dei contagi a Giovinazzo tra il 10 ed il 16 ottobre

Lieve calo dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo tra il 10 ed il 16 ottobre scorsi.È quanto emerge chiaramente dal report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari. In quella settimana le infezioni rilevate tra residenti sono state 30, per un tasso ogni ipotetici 100mila abitanti di 153,7. Nei sette giorni precedenti erano invece stati 33 per una media di 169,0 positivi ogni 100mila residenti.Giovinazzo è dunque fortunatamente sotto la media metropolitana che si è assestata a 267,8 casi su 100mila abitanti, frutto dei 3295 contagi riscontrati in quel lasso di tempo nei 41 comuni del Barese.Da inizio emergenza sanitaria sono state complessivamente 17 le vittime ufficiali del virus a Giovinazzo, nessuno nel 2022.