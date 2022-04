Covid, contagi aumentati a Giovinazzo tra il 28 marzo ed il 3 aprile

Sono stati 278 i contagi da Sars CoV2 e sue varianti a Giovinazzo, nella settimana tra il 28 marzo ed il 3 aprile.A fotografare la situazione, il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari che racconta come il tasso di positività ogni 100mila ipotetici abitanti in quella settimana sia salito a 1.423,9, mentre tra il 21 ed il 27 marzo sono state 202 le infezioni riscontrate e 1.034,6 la media dei positivi.Giovinazzo è così sopra la media metropolitana per contagi, poiché nella ex provincia barese il tasso ogni 100mila residenti è ferma a 1.214,4 per via di 14.939 casi riscontrati nei 41 comuni. Scendono dunque dell'8% le nuove positività registrate nel monitoraggio della settimana tra il 28 marzo e il 3 aprile su scala metropolitana e quindi continua il "rallentamento" dei contagi già rilevato in precedenza.Giovinazzo purtroppo è uno dei comuni in controtendenza. L'augurio è che i prossimi dati, più vicini temporalmente e disponibili prima di Pasqua, possano invece confermare il nuovo andamento provinciale.