Covid, casi dimezzati a Giovinazzo. Tutti i nuovi dati

Continua a calare il numero degli attualmente positivi al Covid a Giovinazzo. Un dato importante che serve a fotografare la realtà cittadina in vista delle festività pasquali, altro e forse ultimo banco di prova per comprendere se davvero saremo a breve fuori dalla pandemia. I casi si sono tuttavia dimezzati nel giro di un mese.Il nuovo report comunale racconta di 177 positivi al Sars CoV2 sul territorio cittadino al 27 febbraio, 33 in meno rispetto all'ultimo riscontro del 14 febbraio. In quel lasso sono state 99 le nuove infezioni accertate, mentre i negativizzati sono 120. Non si registrano al momento residenti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, mentre vi sarebbe un ricovero in reparti ordinari. Dal 26 gennaio al 27 febbraio il numero degli attualmente positivi è sceso tra 365 a 177, una diminuzione di 188 unità. Numeri sostanzialmente dimezzati, nonostante l'aumento registrato tra il 23 ed il 27 febbraio con 6 casi in più.Da inizio pandemia si sono complessivamente ammalati 2983 giovinazzesi e 2789 sono i guariti. Purtroppo Giovinazzo piange ufficialmente 17 morti per Coronavirus. La vittima più anziana aveva 91 anni, il più giovane 57 anni. Non si registrano decessi con Covid dal maggio 2021.Nel periodo tra il 14 ed il 27 febbraio sono stati 21 i contagi tra i bimbi e le bimbe dagli 0 ai 9 anni, un dato non dissimile dagli ultimi e che conferma come il virus continui a circolare soprattutto nelle scuole materne. I casi tra i 10 ed i 19 anni sono stati 13, in calo se confrontato con il periodo dicembre-gennaio fino ai primi di febbraio.Tra i ventenni le infezioni registratesi nel medesimo lasso temporale sono invece state 7 ed altrettante tra i trentenni. Nella forbice tra 40 e 49 anni i nuovi contagiati sono stati 15 e si tratta di un calo netto rispetto all'ultimo riscontro, mentre tra i cinquantenni sono state 13. Tra i 60 ed i 69 anni sono stati ufficializzati altri 5 contagi, in linea con i passati report comunali. Un solo caso è stato registrato tra gli over 70 e 3 tra gli ultraottantenni. Purtroppo si è registrato anche un duplice caso di infezione tra chi ha superato la soglia dei 90 anni, con una ospedalizzazione di paziente fragile.