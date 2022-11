Covid, calo dei contagi a Giovinazzo tra il 24 ed il 30 ottobre

Nuovo calo dei contagi da Covid-19 a Giovinazzo. Questa volta il report dell'Azienda Sanitaria Locale di Bari fa riferimento al periodo tra il 24 ed il 30 ottobre scorsi.Nella cittadina adriatica sono statele infezioni riscontrate ufficialmente (in tanti fanno tamponi fai da te e si isolano senza denunciare la propria positività, ndr) per un tasso di positività ogni ipotetici 100mila residenti pari a 133,2. Sette giorni prima la media era di 199,8.Ciò che più conta, però, è che Giovinazzo restidi contagi, attestatasi a 195,9. Il tasso d'incidenza settimanale su scala provinciale cala dunque del 14%, analogamente a quanto registrato nella settimana precedente e con un complessivo - 27% in due settimane.Un calo importante con le scuole aperte, ma ancora con temperature in quel periodo miti. Fondamentale per capire se davvero il virus stia perdendo di forza, come tutto lascia pensare, saranno le prossime settimane sino al Natale.