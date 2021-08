Covid, balli e assembramenti: chiusa una disco a Giovinazzo

Piste da ballo, dj e centinaia di giovani e giovanissimi che ballavano accalcati in una nota discoteca di Giovinazzo, sulla litoranea per Molfetta, chiusa nella notte fra sabato 7 e domenica 8 agosto scorsi per la violazione delle norme anti-Covid. È quanto hanno riscontrato sul posto i Carabinieri, disponendo la chiusura immediata del locale notturno per 5 giorni.Nella nottata tra il sabato 7 domenica 8 agosto u.s. militari della Stazione Carabinieri di Giovinazzo, coadiuvati dai colleghi della Compagnia Carabinieri di Molfetta, hanno effettuato dei servizi finalizzati al controllo della normativa anti Covid-19.All'esito dei controlli, una nota discoteca giovinazzese è stata sanzionata con la sospensione dell'attività per 5 giorni.Nello specifico, nella notte di sabato, i militari hanno accertato che all'interno del locale, non venivano somministrati solo alimenti e bevande, ma vi era un assembramento di giovani intenti a ballare senza mantenere il distanziamento interpersonale in barba ad ogni norma in vigore per il contenimento del COVID 19.