Covid: a Giovinazzo il contagio corre veloce. Nuovo picco di positivi

Nuovo picco di contagi a Giovinazzo, come mai era accaduto da inizio pandemia da Covid-19.La variante Omicron, come da noi raccontato in un altro articolo nelle scorse ore, è ormai dominante e le infezioni riscontrate sono tantissime, aumentate durante il periodo delle festività da riunioni familiari e con amici.Attualmente il dato oggettivo racconta di 302 persone positive al Sars CoV2 in città. Dal 2 al 4 gennaio sono quindi stati registrati altri 80 casi (c'erano 222 positivi). Per avere un'idea della diffusione di questa variante, basti pensare che appena il 21 dicembre a Giovinazzo c'erano 54 positivi. Un balzo in avanti dovuto all'ampia tamponatura di tantissimi cittadini, soprattutto giovani, avvenuta nelle farmacie a cavallo di Capodanno.Se si analizza il dettaglio dei dati, si scopre che tra i residenti sono stati ben 6 i casi di bimbi e bimbe piccole tra il 2 ed il 4 gennaio (0-9 anni), 13 tra i 10-19 anni, altri 14 tra i 20enni (la fascia con maggiore incremento durante tutte le festività, dal 20 dicembre in poi ci sono stati 71 contagi), 15 tra le persone comprese nella fascia 30-39 anni. Hanno ripreso ad infettarsi, proprio per via delle riunioni intrafamiliari, anche gli ultrasessantenni (9 casi), gli over 70 (3 casi) e gli ultraottantenni (altri 3 casi). Per fortuna Omicron non appare così invasiva come Delta e le altre varianti del Sars CoV2 e vi sarebbero state 3 ospedalizzazioni, con una risoluzione già avvenuto. Buona la protezione vaccinale nella popolazione anziana, tra i casi più complicati, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, quelli di persone senza vaccinazione.Impressiona la facilità con cui i 20enni si stanno contagiando, nonostante molti di loro abbiano già ricevuto doppia somministrazione. E ciò che abbiamo visto in giro per la città nei giorni di festa, zero controlli, molti assembramenti, non ci è piaciuto affatto.Da inizio pandemia sono quindi saliti a 1686 (+87) i giovinazzesi che hanno contratto la malattia e 1367 (+7) coloro i quali sono guariti. Le vittime accertate sono state 17: 7 i decessi nel 2020, 10 nel 2021. Non si registrano vittime (secondo fonti ufficiali) dalla metà di maggio a Giovinazzo.Di fronte alla diffusione del virus, fortunatamente non si sta verificando una pressione elevata sulle strutture ospedaliere, sebbene siano aumentati ricoveri in terapia intensiva.Questo il riepilogo dei contagi complessivi a Giovinazzo da inizio emergenza sanitaria: