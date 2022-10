Coronavirus, in Puglia 853 nuovi casi nel fine settimana

L'aggiornamento quotidiano sul numero dei negativizzati e dei deceduti in Puglia

Gli attualmente positivi, la percentuale dei ricoverati e il numero di pazienti in terapia intensiva in Puglia

I dati relativi alle ultime 24 ore

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato a domenica 30 ottobre 2022.Totale casi Puglia: 1.518.170Test effettuati in Puglia: 12.985.730Negativizzazioni: 1.495.305Decessi: 9167 (3 nelle ultime ore)Attualmente positivi in Puglia: 13.698Ricoverati: 192 (1 in meno rispetto a ieri), compresi i 10 che al momento occupano posti letto in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri)Test effettuati in Puglia: 7.088Casi positivi: 853 (tasso di positività del 12.03%)