Covid, 377 nuovi casi ed 8 morti nel barese

21 morti, 8 nel barese

La situazione pugliese

Sono 1130 i nuovi positivi al Sars CoV2 in Puglia emersi nelle ultime ore dall'analisi di 11.450 tamponi (pari al 9,97% del totale). Nel barese i nuovi casi sono 377. Di seguito il riepilogo riferito ai contagi delle ultime 24 ore:377 Area Metropolitana di Bari217 Provincia di Taranto172 Provincia Bat159 Provincia di Lecce156 Provincia di Brindisi41 Provincia di Foggia6 casi di provincia di residenza non nota2 casi di residenti fuori regioneSono stati registrati purtroppo anche 21 nuovi decessi, 8 dei quali nel barese. Le altre vittime sono così suddivise per residenza: 6 nella Bat, 4 nel tarantino, 2 in Capitanata, 1 nel brindisino. Nell'Area Metropolitana di Bari, da inizio emergenza sanitaria, hanno perso la vita 2080 persone, 5894 in totale in tutta la Puglia. I decessi a Terlizzi sono stati 13.In Puglia aumenta nuovamente il numero dei positivi al Covid-19. Attualmente sono 47.767 (+175) e 45.943 per fortuna si stanno curando a casa. I ricoverati diminuiscono: sono 1824 (-31 rispetto al venerdì) e di questi 234 sono pazienti che lottano in terapia intensiva (-4).Sale ancora il numero dei guariti dal Coronavirus. Sono stati 934 i pugliesi ufficialmente negativizzatisi ieri, 1° maggio, col totale delle persone che si sono lasciate il virus alle spalle che è salito a 182.310.Il dato giovinazzese sarà aggiornato nelle prossime ore.