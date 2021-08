Covid, 236 nuovi casi in Puglia nelle ultime ore. 10 positivi a Giovinazzo

La situazione in Puglia

A Giovinazzo sono dunque 10 i positivi, come anticipato dalla nostra redazione nella giornata di ieri, 4 agosto. Sono 1244 i giovinazzesi infettatisi, 1217 i guariti e 17 le vittime accertate da inizio emergenza sanitaria.Aumentano ancora i positivi in Puglia. Su 12.668 tamponi effettuati nelle ultime ore, 236 hanno dato esito positivo al Covid-19. Questo il riepilogo dei nuovi casi, pari all'1,86% del campione totale.98 Area Metropolitana di Bari​44 Provincia di Lecce24 Provincia di Foggia23 Provincia Bat22 Provincia di Taranto15 Provincia di Brindisi7 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non notaDa inizio pandemia sono stati 256.704 casi di positività al Sars CoV2 in regione e 247304 pazienti sono guariti (92 nelle ultime ore). Di seguito il sunto dei contagi:95980 Area Metropolitana di Bari45612 Provincia di Foggia39873 Provincia di Taranto27840 Provincia di Lecce25930 Provincia Bat20188 Provincia di Brindisi863 residenti fuori regione418 di provincia di residenza non notaI casi attualmente positivi in Puglia sono 2729 (144 in più rispetto a martedì) ed i ricoverati sono 96 (2 in più rispetto a martedì) mentre il 96.5% (2633 persone) è in isolamento domiciliare. Sono 10 i posti letto occupati in terapia intensiva.Non sono stati registrati decessi nelle scorse 24 ore e pertanto il computo delle vittime pugliesi è rimasto di 6671, di cui 2277 nell'Area Metropolitana di Bari.