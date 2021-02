Covid: 20 morti e 685 guariti nelle ultime ore in Puglia

La situazione in Puglia



Il dato di Giovinazzo

In Puglia sono stati registrati 20 decessi per Coronavirus nelle ultime ore: 7 nel barese, 5 nel tarantino, 3 nel brindisino, 2 in Capitanata e nel leccese, 1 nella Bat. Il totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3907 e 1249 vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.I guariti nelle scorse 24 ore sono stati ufficialmente 685 ed il totale da inizio pandemia è salito a 109.633.I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 9000, 1123 dei quali (pari al 12.47%) hanno avuto esito positivo al Covid-19. Questi i casi suddivisi per provincia:506 Area Metropolitana di Bari253 Provincia di Taranto169 Provincia di Foggia73 Provincia di Lecce67 Provincia di Brindisi46 Provincia Bat6 casi di provincia di residenza non nota3 residenti fuori regioneTornano ad aumentare i contagi in regione. Gli attualmente positivi sono 32.457, ben 418 in più rispetto al venerdì. Sono ricoverati 1400 di essi e 161 sono i pazienti che si trovano purtroppo in terapia intensiva. A casa si stanno curando invece in 31.057.Gli attualmente positivi sul territorio comunale, con riferimento al 24 febbraio, scendono da 123 a 105, mentre aumentano ancora i guariti: sono 640, con 754 persone che hanno contratto il virus da inizio pandemia.Purtroppo Giovinazzo ha fatto registrare anche 9 vittime, decedute tra iol marzo 2020 ed il febbraio di quest'anno: il più giovane aveva 57 anni ed il più anziano 91.