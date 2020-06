Covid-19, un morto nella Città Metropolitana di Bari

Tre decessi in Puglia

Le vittime nelle varie province

La situazione attuale in regione

Treche ha riguardato una persona residente nell'ex provincia barese. Ed un solo positivo, sempre nella nostra Area Metropolitana.È questo il dato domenicale sul Covid-19 in Puglia, dove, da inizio pandemia, si registrano 4.512 casi su complessivi 129.898 test orofaringei effettuati. Nella ex provincia di Bari i contagiati sono stati 1.489. Tutti i tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le verifiche di seconda istanza.Nella nostra regione il dato sulle vittime è stato purtroppo aggiornato con tre nuovi decessi (uno nel barese e due nel Salento). I morti pugliesi da inizio pandemia sono saliti a 525 (uno era giovinazzese).150 Provincia di Foggia142 Area Metropolitana di Bari (uno a Giovinazzo)78 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneIn Puglia sono attualmente ricoverate 96 persone nei reparti Covid e 4 di esse sono ancora in terapia intensiva. A casa si curano in 633 mentre i positivi al virus sono 733, uno dei quali è giovinazzese. Salgono ancora i guariti: adesso sono