Covid-19, tre positivi ed un decesso nella Città Metropolitana di Bari

Il totale dei contagiati per provincia

Altri due decessi

La situazione attuale in Puglia

Ci sono 4 nuovi positivi al Covid-19 in Puglia, 3 dei quali residenti in comuni dell'Area Metropolitana di Bari. È quanto emerso dal bollettino epidemiologico della Regione della serata di ieri, 1° giugno. Le positività sono emerse su un totale di 998 tamponi eseguiti nelle ultime ore. Complessivamente i test effettuati in Puglia da inizio pandemia sono 119.650 ed i contagiati risultano essere 4.498.Tutti i tamponi sono quindi stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per le consuete verifiche di seconda istanza.1486 Area Metropolitana di Bari1156 Provincia di Foggia651 Provincia di Brindisi515 Provincia di Lecce380 Provincia Bat281 Provincia di Taranto29 relativi a domiciliati fuori regioneLa Puglia fa registrare altre 2 vittime nella giornata di lunedì. Un caso riguarda una persona residente nella Città Metropolitana di Bari, mentre l'altro fa riferimento ad un paziente della Capitanata. Il totale dei morti da inizio pandemia è pertanto salito a 506. Di seguito la suddivisione dei decessi tra le sei province pugliesi:146 Provincia di Foggia133 Area Metropolitana di Bari75 Provincia di Lecce61 Provincia di Brindisi61 Provincia Bat30 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori RegioneLa nostra regione ha fatto registrare nelle ultime ore una diminuzione dei casi di positività: sono 1.155, 22 in meno rispetto all'ultimo rilevamento del Dipartimento della promozione salute. A casa si stanno curando 1.004 pugliesi, mentre in ospedale restano ricoverati in reparti Covid 140 nostri corregionali, 3 in meno nelle ultime 24 ore. Di questi, ancora 11 lottano in terapia intensiva.