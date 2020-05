Covid-19, seconda giornata senza decessi e positivi nella ex provincia barese

È quanto emerso nel pomeriggio di ieri, 27 maggio, nel consueto bollettino del Presidente della Regione Puglia,, sentito il Direttore del dipartimento promozione della Salute, Vito Montanaro.Ci sono 10 nuovi casi di positività, tutti riferiti al foggiano, su 2.626 tamponi effettuati, che portano il totale a 109.499. In Puglia, da inizio pandemia, sono state contagiate dal Coronavirus 4.479 persone, di cui 1.473 nella ex provincia di Bari.La giornata di ieri ha fatto registrare un altro decesso, riferito ad una persona residente nel brindisino. Il computo delle vittime pugliesi è mestamente salito aBuone notizie anche dai guariti, saliti a35 in più rispetto al rilevamento del martedì. I positivi, in regione, sono 1.513 ed a casa si stanno curando 1.326 pugliesi. Nei nostri reparti Covid sono ricoverati ancora 170 pazienti e tra di essi 17 lottano in terapia intensiva, dato invariato nelle ultime ventiquattro ore.