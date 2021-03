Covid-19, sale ancora la percentuale di tamponi positivi in Puglia

32 decessi

Guariti e situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Sale ancora la percentuale di positivi su tamponi effettuati in Puglia nelle ultime ore: è stata del 14,29%, un dato nettamente superiore alla media nazionale. I test rinofaringei effettuati sono stati 10.058 e i nuovi contagi risultati sono 1438.I nuovi positivi sono così suddivisi per provincia:646 Area Metropolitana di Bari334 Provincia di Taranto147 Provincia di Foggia129 Provincia di Brindisi92 Provincia Bat87 Provincia di Lecce2 residenti fuori regione1 caso di provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1592759 test, dai quali sono emersi complessivamente 151401 casi di positività (il 9.5% del campione totale).Nelle ultime ore sono stati anche registrati purtroppo 32 decessi sul territorio regionale: 15 nel barese, 8 nel Basso Salento, 4 in Capitanata, 3 in provincia di Taranto, 2 nella Bat. Il computo dei morti da inizio pandemia in Puglia è di 4053 e 1304 risiedevano nel barese.Nella nostra regione sono state dichiarate ufficialmente guariti nelle ultime ore ben 1268 pazienti, che portano il totale dal marzo 2020 a 113.542 persone che si sono lasciate alle spalle il Sars CoV2.Gli attualmente positivi in regione sono purtroppo in risalita: sono 33.806 (+138 rispetto a mercoledì) ed il 95,7% di essi (32.357) si sta curando a casa. In ospedale sono ricoverate 1449 persone e 162 pazienti lottano in terapia intensiva.A Giovinazzo ci sono attualmente 106 positivi al virus e 9 sono state le vittime in questo anno. I giovinazzesi che si sono contagiati sono stati, al 27 febbraio, 742 e 669 sono guariti.