Covid-19, oltre 2000 guariti in Puglia nelle ultime ore

32 decessi

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo aggiornato

Nelle ultime 24 ore sono state registrate in Pugliaguarigioni dal Covid-19 ed il totale delle persone che si sono lasciate alle spalle il virus da inizio pandemia è quindi salito a 215307. Un dato molto più che incoraggiante e che apre prospettive rosee in vista dei mesi estivi.Intanto nelle scorse ore sono emersi 288 contagi dall'analisi di 7922 tamponi effettuati, pari al 3,63% del campione. Dall'inizio della pandemia, sul territorio regionale si sono infettati 249668 pugliesi. Il riepilogo per ciascuna provincia:94340 Area Metropolitana di Bari44647 Provincia di Foggia38923 Provincia di Taranto26320 Provincia di Lecce25111 Provincia Bat19147 Provincia di Brindisi796 relativi a residenti fuori regione384 di provincia di residenza non notaNon lascia affatto tranquilli il numero dei decessi, tornati a salire nelle ultime giornate. Sono state 32 le vittime registrate in Puglia nelle ultime ore, 27 nel Basso Salento (frutto di una somma dei decessi di più giornate), 3 nel barese, 2 nel tarantino. Il computo dei morti da inizio emergenza sanitaria è quindi salito a 6476, 2235 dei quali viveva nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari.Attualmente nella nostra regione ci sono 27885 positivi al Sars CoV2 (-1790 rispetto al mercoledì) e 27118 sono coloro i quali si stanno curando in isolamento domiciliare. In ospedale calano i ricoveri: i posti letto occupati nei reparti Covid sono 767, ben 42 in meno nelle ultime 24 ore. Purtroppo c'è un leggero aumento (+1) dei pazienti in terapia intensiva, divenuti 83.