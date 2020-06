Covid-19, nessun decesso nel barese nelle ultime ore

Un morto nel foggiano

La suddivisione dei decessi per provincia

La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese

Un nuovo caso di positività al Coronavirus è stato riscontrato nelle ultime ore nella Città Metropolitana di Bari. I nuovi contagi in Puglia sono 4, gli altri tre riguardano la provincia di Foggia. I positivi al Covid-19 da inizio pandemia salgono pertanto a 4.511 in regione ed a 1.489 nel barese, mentre i tamponi effettuati in totale sono 129.898. Anche questi ultimi sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità per la verifica di ultima istanza. I dipartimenti di prevenzione delle Asl competenti hanno attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.La ex provincia del capoluogo regionale non ha fatto registrare nessun decesso nelle ultime 24 ore. Una vittima c'è stata invece nel foggiano ed il computo totale delle persone che non sono riuscite a superare il virus è stato aggiornato a 522.150 Provincia di Foggia141 Città Metropolitana di Bari76 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi61 Provincia di Barletta-Andria-Trani31 Provincia di Taranto3 domiciliati fuori regioneNella nostra regione sale ancora il numero dei guariti, che ha toccato ieri quota 3.231, mentre gli attualmente positivi sono 758, 88 in meno rispetto all'ultimo riscontro fornito, e 645 si stanno curando a casa. In ospedale restano 113 pazienti, 4 dei quali ancora in terapia intensiva.A Giovinazzo sono state infettate dal Covid 11 persone. Di queste purtroppo una non ce l'ha fatta, il 91enne morto il 26 marzo scorso. Altri 9 sono guariti, mentre resta ancora positivo l'ultimo paziente contagiatosi, che però secondo fonti di Palazzo di Città è ormai sulla via della guarigione.