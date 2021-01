Covid-19: nelle ultime ore 2200 guariti in Puglia. Ma si contano anche 34 morti

Percentuale di positivi su tamponi al 12,31%

La situazione attuale in Puglia

Nessun dato nuovo per Giovinazzo

Buone notizie sul fronte guariti, cattive su numero decessi e percentuale di tamponi positivi al Covid. È quanto emerge in estrema sintesi dai dati forniti dalla Regione Puglia e dal Dipartimento promozione della Salute nelle scorse ore.In Puglia sono stati registrati altri 2.200 pazienti guariti, che portano il totale da inizio pandemia a 64.424, mentre le vittime nella giornata di ieri sono state 34, di cui ben 20 nel barese. Il totale pugliese delle persone decedute sale per Sars CoV2 sale quindi a 3.126 e di queste 997 risiedevano nella ex provincia di Bari.La percentuale di tamponi positivi è purtroppo nella nostra regione quasi il doppio (12,31%) di quella fatta registrare in Italia (5,22%) e questo dato metterà la Puglia quasi sicuramente tra quelle che resteranno in zona arancione anche la prossima settimana. Ieri su 9.412 test rinofaringei effettuati, 1.159 hanno dato esito positivo al virus e 457 hanno riguardato persone residenti nell'Area Metropolitana del capoluogo.Attualmente ci sono in Puglia 52.348 positivi al Covid-19, 1.095 in meno rispetto all'ultimo bollettino. Di questi, ben 50.781 pugliesi si stanno curando a casa, mentre i ricoverati in ospedale sono 1.567 e 173 tra essi stanno lottando in terapia intensiva.Il Comune di Giovinazzo non ha aggiornato il suo database sulla curva epidemiologica in città. L'ultimo dato disponibile raccontava di 488 persone contagiate da inizio emergenza sanitaria, 173 attualmente positivi, 308 guariti e 7 morti.