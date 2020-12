Covid: 19 morti e 1180 guariti nella Vigilia di Natale pugliese

Altri 19 morti

La situazione attuale in Puglia

Il dato giovinazzese

In Puglia, nella giornata di ieri, 24 dicembre, sono stati registrati 1458 nuovi contagi da Covid-19, emersi dall'analisi di 12308 tamponi, pari all'11,84% del totale. Una percentuale superiore alla media nazionale del 9,30% che non lascia affatto tranquilli.Di questi nuovi contagi, 566 hanno riguardato residenti nella ex provincia di Bari.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 996863 test, dai quali sono emersi complessivamente 84663 casi di positività (l'8.49% del campione totale).Ci sono altri 19 morti in regione nella Vigilia di Natale. 9 nel foggiano, 8 nel barese, 2 nel leccese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 2284. Di questi 678 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari, 6 a Giovinazzo.Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 53131, di cui 51539 si stanno curando in isolamento domiciliare. Altri 1422 si trovano invece nei reparti Covid pugliesi: sono 5 in più nelle ultime ore. Tra di essi 170 lottano ancora in terapia intensiva.Rincuora il dato dei guariti, in costante progressione: nelle ultime ore sono stati 1180, portando il totale da inizio pandemia a 29.248.A Giovinazzo sono attualmente positive al virus 184 persone. Da inizio seconda ondata sono guarite circa 170 persone (il dato è ufficioso), mentre oltre 360 hanno contratto il virus. Sul territorio cittadino si contano purtroppo, come anticipato, anche 6 vittime dall'inizio della pandemia.