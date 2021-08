Covid-19, in Puglia superati i 6700 morti

La situazione attuale in Puglia

Con i 3 decessi registrati ieri, 27 agosto, in Puglia sono 6701 le vittime del Covid-19. Un dato cresciuto esponenzialmente soprattutto tra ottobre 2020 e maggio 2021.Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.248 tamponi, 302 dei quali (pari al 2.28%) hanno fatto emergere altrettanti contagi. Da inizio pandemia sono 262.727 i casi di positività (l'8.12% del campione totale) e 251430 pazienti sono guariti (250 nelle ultime ore). Di seguito il riepilogo dei contagi delle ultime ore:83 Provincia di Lecce76 Provincia Bat44 Provincia di Foggia41 Area Metropolitana di Bari33 Provincia di Taranto20 Provincia di Brindisi1 caso di residenti fuori regione4 casi di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 4596 positivi al Sars CoV2 (49 in più rispetto a giovedì): 4339 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 257 sono i ricoverati in ospedale (5 in più rispetto a giovedì). Tra di essi ci sono anche 2 persone che lottano in terapia intensiva.Il dato di Giovinazzo non è stato ancora aggiornato.