Covid-19: in Puglia superati i 4mila morti

1261 nuovi positivi

I contagiati da inizio pandemia suddivisi per provincia

La situazione attuale

Il dato di Giovinazzo

La Puglia piange altre 29 vittime del Sars CoV2: 11 in Capitanata, 6 nel Basso Salento, 5 nel tarantino, 4 nel barese, 1 nella Bat, 1 nel brindisino, 1 residente fuori regione. Dal marzo 2020 sono morte nella nostra regione 4021 persone e 1289 vivevano nei comuni dell'Area Metropolitana di Bari, 9 a Giovinazzo. Un dato inquietante, soprattutto se rapportato all'atteggiamento di molti pugliesi (istituzioni comprese) durante la scorsa estate e poi nei primi mesi autunnali. La catena dei contagi non sembra essere facilmente arginabile e la curva epidemiologico non è affatto in flessione, come raccontano meglio altri dati.Su 11427 tamponi effettuati, 1261 sono risultati positivi al Covid-19, pari all'11.03% del totale. Questo il dato emerso dall'analisi dei test rinofaringei compiuti nelle ultime 24 ore in Puglia. Una percentuale superiore alla media nazionale e che da giorni sta invitando alla riflessione su possibili nuove chiusure, quanto meno per rendere più efficace la campagna di vaccinazione.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.582.701 test, dai quali sono emersi complessivamente 149.963 casi di positività (il 9.47% del campione totale.57643 Area Metropolitana di Bari29862 Provincia di Foggia21997 Provincia di Taranto15864 Provincia Bat12754 Provincia di Lecce11065 Provincia di Brindisi600 relativi a residenti fuori regione178 di provincia di residenza non notaAttualmente in Puglia ci sono 33.668 casi di Covid-19, ben 557 in più nelle ultime ore. A casa si stanno curando in 32.220, mentre i ricoverati in ospedale sono 1448 (+16 rispetto a martedì).Unica buona notizia è quella che arriva sul versante guariti: altri 675 pugliesi si sono lasciati il virus alle spalle, col totale da inizio emergenza sanitaria salito a 112.274.A Giovinazzo si sono infettate complessivamente 742 persone e 669 sono stati i guariti. Attualmente sarebbero 106 (dato aggiornato al 27 febbraio) i positivi sul territorio cittadino e 9 sono state le vittime da marzo 2020 ad oggi.