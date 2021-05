Covid-19, in Puglia superati i 185mila guariti

34 decessi

La situazione attuale in Puglia



Il dato di Giovinazzo

Sono 185.526 i pugliesi guariti dal Sars CoV2 dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Solo ieri, 4 maggio, sono state registrate altre 1397 negativizzazioni.Preoccupa ancora il dato relativo ai decessi. Nelle ultime ore ne sono stati registrati 34: 12 nel tarantino, 9 nel foggiano, 7 nel barese, 6 nel Basso Salento. Il totale è salito a 5598 vittime. Di seguito la ripartizione dei deceduti per provincia di residenza:2112 Area Metropolitana di Bari1409 Provincia di Foggia903 Provincia di Taranto631 Provincia Bat548 Provincia di Lecce339 Provincia di Brindisi38 residenti fuori Regione15 di provincia di residenza non notaSono 46.620 i pugliesi attualmente positivi al virus ed il 96,2% di essi si sta curando a casa (44.838). Sono ricoverate in ospedale 1782 persone (-30 rispetto al lunedì). Non vi sono stati aggiornamenti sui pazienti ricoverati in terapia intensiva.Nelle ultime 24 ore sono invece stati registrati altri 1028 contagi da Covid-19, emersi dall'analisi di 13.803 tamponi rinofaringei, pari al 7,44% del campione totale. Si tratta di un dato che confermerebbe una lenta discesa della curva epidemiologica in regione.I nuovi casi sono così suddivisi tra le varie province:317 Area Metropolitana di Bari196 Provincia di Lecce169 Provincia di Taranto140 Provincia Bat105 Provincia di Brindisi89 Provincia di Foggia8 casi di residenti fuori regione4 casi di provincia di residenza non notaA Giovinazzo ci sono attualmente 88 positivi al Coronavirus. I giovinazzesi che si sono infettati sono stati 1169 e 1065 sono i guariti dall'inizio dell'emergenza sanitaria. Le vittime accertate sono 16, con 7 decessi registrati nel 2020 e 9 nel 2021.