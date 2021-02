Covid-19: in Puglia ieri altri 33 decessi. I guariti sono complessivamente 84.760

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Nella giornata di ieri, 11 febbraio, sono stati registrati in Puglia altri 33 decessi e 13 hanno riguardato l'Area Metropolitana di Bari. Il totale dei morti per Coronavirus da inizio pandemia è salito a 3521, nel barese a 1129.Le buone notizie arrivano ancora una volta dai guariti: sono 84.760 da inizio emergenza sanitaria, 4143 nelle ultime 24 ore, mai così tanti in così poco tempo.Ieri sono stati registrati altri 1248 contagi su 10372 tamponi effettuati, pari al 12, 03% del totale, un dato preoccupante per una regione tornata in zona gialla. I nuovi positivi sono così suddivisi per provincia di residenza:431 Area Metropolitana di Bari304 Provincia di Taranto216 Provincia di Foggia157 Provincia di Brindisi72 Provincia di Lecce58 Provincia Bat5 residenti fuori regione5 casi di provincia di residenza non notaDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1408642 test, dai quali sono emersi complessivamente 132459 casi di positività (il 9.40% del campione totale).Attualmente nella nostra regione ci sono 44.178 positivi al Sars CoV2 e 42.528 si stanno curando in isolamento domiciliare (il 96,2%). 1650 sono invece i pazienti ricoverati negli ospedali pugliesi per via del virus.Sul territorio giovinazzese ci sono attualmente 139 positivi, mentre i guariti sono saliti a 535 da inizio pandemia. Dal marzo 2020 sino ad oggi, sul territorio comunale si sono ammalate di Sars CoV2 ben 674 persone. Purtroppo Giovinazzo piange anche 9 vittime.