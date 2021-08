Covid-19, in Puglia 2 morti nelle ultime 24 ore

La situazione attuale in Puglia

Il dato di Giovinazzo aggiornato

La Puglia ha fatto registrare nelle ultime 24 ore 2 nuovi decessi per Covid-19. Le vittime da inizio pandemia sono salite a 6686, così distribuite per provincia di residenza:2279 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto724 Provincia Bat678 Provincia di Lecce392 Provincia di Brindisi40 residenti fuori Regione26 di provincia di residenza non notaNelle ultime ore sono stati 358 i nuovi contagi, uno dei dati più alti da maggio, pari al 2,45% dei 14.554 tamponi effettuati. Di seguito il sunto:104 Provincia Bat92 Area Metropolitana di Bari92 Provincia di Lecce28 Provincia di Brindisi22 Provincia di Foggia18 Provincia di Taranto5 casi di residenti fuori regione3 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuitiAttualmente i positivi al Sars CoV2 in regione salgono a 4321 (+120 rispetto a martedì): in 4158 si curano a casa, mentre 163 sono i ricoverati (+3) e tra questi 23 lottano in terapia intensiva.Da inizio pandemia sono state contagiate 260.308 persone e 249.301 pazienti sono guariti (236 nelle ultime ore).A Giovinazzo ci sono attualmente 11 positivi al virus. Dal principiare dell'emergenza sono 1254 i giovinazzesi contagiati, 1226 i guariti e 17 le vittime accertate.