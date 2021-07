Covid-19, in Puglia 154 nuovi contagiati nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

I decessi

Che la situazione epidemiologica fosse ad una nuova svolta, purtroppo negativa, era nell'aria da alcuni giorni. Conferme ulteriori sono arrivate nelle ultime ore, poiché in Puglia sono stati registrati 154 nuovi contagi da Covid-19 su 7336 tamponi effettuati, pari al 2,1% del campione totale. Un dato che fa ripiombare indietro di quasi due mesi la nostra regione.Il totale dei pugliesi infettatisi da inizio pandemia è pertanto salito a 254.616, mentre i guariti sono stati 246.021 con le 46 negativizzazioni ufficializzate nelle ultime 24 ore. Di seguito il riepilogo dei nuovi casi suddivisi per provincia:33 Area Metropolitana di Bari32 Provincia di Foggia27 Provincia di Brindisi25 Provincia di Lecce22 Provincia di Taranto10 Provincia Bat1 caso fuori regione4 casi di provincia non notaSono 1931 i positivi al Sars CoV2 (107 in più rispetto a mercoledì) e 1845 di essi si stanno curando a casa. Per fortuna la campagna vaccinale al momento sta scongiurando un nuovo sovraffollamento delle terapie intensive, ma aumentano i ricoverati saliti ad 86 (+4). Le persone che lottano in terapia intensiva sono 10.Non sono stati registrati nuovi decessi in Puglia nelle ultime ore. Il computo delle vittime è pertanto fortunatamente rimasto fermo a 6664. Di queste, 2278 vivevano nell'Area Metropolitana di Bari.Il dato giovinazzese sarà aggiornato nelle prossime ore.