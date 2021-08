Covid-19, i positivi in Puglia sono 4550. Due morti registrati ieri

Decessi

Sono attualmente 4550 (-22) i positivi al Sars CoV2 presenti sul territorio regionale pugliese. Di questi, 4308 si curano in isolamento domiciliare, mentre 242 sono i ricoverati in ospedale (+10 rispetto al martedì) e tra di essi ci sono 25 pazienti che lottano in terapia intensiva.Nelle scorse ore sono stati registrati altri 327 contagi, emersi dall'analisi di 14.924 tamponi, pari al 2,19% del campione totale.Questo il riepilogo:113 Provincia Bat101 Area Metropolitana di Bari50 Provincia di Lecce22 Provincia di Taranto19 Provincia di Foggia15 Provincia di Brindisi2 casi di residenti fuori regione5 casi di provincia di residenza non notaDa inizio pandemia sono stati infettati 262.141 pugliesi e 250.894 pazienti sono guariti (347 nelle ultime ore).La Puglia ha fatto registrare altri 2 decessi per Covid-19 ed il computo delle vittime è quindi salito a 6697.Il dato di Giovinazzo non viene aggiornato dal 15 agosto.