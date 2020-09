Covid-19: ci sono 2 morti e 55 nuovi contagi in Puglia

La suddivisione dei decessi per provincia

55 nuovi contagi

La dichiarazione di Antonio Sanguedolce (ASL BARI)

Il dato attuale in Puglia

Nelle ultime ore sono stati registrati due morti in Puglia per Covid-19. Un caso riguarda un residente nel barese ed uno di uno afferisce a persona residente fuori regione, ma ricoverata da noi. Il totale dei decessi avvenuti in Puglia è quindi salito a 562 (156 nella Città Metropolitana di Bari e 1 a Giovinazzo, in marzo).161 Provincia di Foggia156 Città Metropolitana di Bari83 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat33 Provincia di Taranto4 residenti fuori regioneLa nostra regione ha fatto registrare 55 nuovi contagi su 3.163 tamponi effettuati. Il numero degli infetti da inizio pandemia è quindi salito a 5.796, di cui 2.091 nel barese, provincia più colpita. Dei 55 nuovi casi, infatti, ben 32 riguardano residenti nella Città Metropolitana di Bari.Sui 32 nuovi contagi registrati nel barese, si è così espresso Antonio Sanguedolce, direttore della ASL del capoluogo:Gli attualmente positivi in Puglia sono 1.122, di cui 155 ricoverati in ospedale e 5 in terapia intensiva. Quelli che si stanno curando in isolamento domiciliare sono 967, oltre l'86% del totale. In queste ultime ore sono risultate definitivamente guarite altre 17 persone, col totale che è pertanto salito a 4.112.