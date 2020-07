Covid-19, ci sono 10 nuovi contagi in Puglia

IL DATO ATTUALE

Altridi cui uno nel barese, due nel foggiano e ben sette nel leccese. Il bollettino diffuso dalla Regione Puglia diffuso ieri pomeriggio ha reso noto l'incremento dei contagi, che hanno portato il numero complessivo degli infetti da inizio pandemia a 4.606. I dieci contagi sono emersi dall'analisi di 2.454 tamponi.Non si registrano nuovi decessi per il secondo giorno di fila e pertanto il macabro conteggio delle vittime pugliesi resta di 551, di cuiL'aggiornamento sugli attualmente positivi racconta di 92 persone infette dal virus (uno è in isolamento nella nostra cittadina), di cui 17 ricoverate in ospedale e 74 in cura in isolamento domiciliare. Nessuno è in terapia intensiva. I guariti, infine, sono 3.963 (10 a Giovinazzo).