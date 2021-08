Covid-19, aumentano i positivi e diminuiscono i ricoverati in Puglia

Decessi

Sono 158 i nuovi contagi da Covid-19 emersi nelle ultime ore in Puglia dall'analisi di 9491 tamponi, pari all'1,66% del campione totale. Così gli attualmente positivi al Sars CoV2 in regione sono 2421 (73 in più rispetto a sabato), mentre calano i ricoveri, scesi da 89 ad 84 (-5).2337 pazienti si stanno curando a casa, 9 sono in terapia intensiva.Da inizio pandemia sono 256.189 i pugliesi che si sono infettati e sono così suddivisi per provincia di residenza:95841 Area Metropolitana di Bari45528 Provincia di Foggia39814 Provincia di Taranto27731 Provincia di Lecce25869 Provincia Bat20141 Provincia di Brindisi852 residenti fuori regione413 di provincia di residenza non notaI guariti sono complessivamente 247.099 (84 nelle ultime ore).Nella domenica è stato registrato un decesso nella provincia Bat. Questo il riepilogo:2277 Area Metropolitana di Bari1512 Provincia di Foggia1032 Provincia di Taranto723 Provincia Bat678 Provincia di Lecce390 Provincia di Brindisi39 residenti fuori Regione18 di provincia di residenza non notaIl dato di Giovinazzo sarà aggiornato nelle prossime ore.