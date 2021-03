Covid-19: aumenta il numero dei posti letto occupati negli ospedali pugliesi

34 decessi

I contagi nelle ultime ore in Puglia

Il dato di Giovinazzo

Aumenta nuovamente il numero dei ricoverati in Puglia per Sars CoV2. Sono 1701, con il dato aggiornato a ieri, 15 marzo, ben 69 in più rispetto al bollettino domenicale. Gli attualmente positivi al virus 39.123 e di questi 37.422 si stanno curando in isolamento domiciliare.I guariti sono stati 700 nelle ultime 24 ore e dall'inizio dell'epidemia sono 122.847.La nostra regione ha fatto registrare anche 34 decessi: 12 in Capitanata, 7 nel barese, 7 nel Basso Salento, 5 nel tarantino, 2 nella Bat, 1 caso appartiene ad un residente fuori regione. Il computo totale dei morti dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 4303.1393 Area Metropolitana di Bari1196 Provincia di Foggia566 Provincia di Taranto512 Provincia Bat360 Provincia di Lecce233 Provincia di Brindisi33 residenti fuori Regione6 di provincia di residenza non notaNella nostra regione resta alta la percentuale di contagiati dal Covid-19 su tamponi effettuati. I test rinofaringei riferiti a ieri, 15 marzo, sono stati 4707 e 715 (pari al 15.19%) hanno dato esito positivo al virus.A Giovinazzo, con dati aggiornati al 9 marzo, sono 99 gli attualmente positivi, 824 i contagiati da inizio pandemia, 715 i guariti e 11 i morti.