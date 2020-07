Covid-19, ancora niente contagi in Puglia. Tra i positivi un ospite a Giovinazzo

IL CASO DI GIOVINAZZO

Era già stato registrato tra i positivi il cittadino italiano giunto in Puglia dall'estero, in isolamento a Giovinazzo da qualche giorno perché risultato infetto dal Covid-19. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non avrebbe sintomi gravi e sarebbe sulla strada della ripresa dal virus.

LA NUOVA SITUAZIONE IN PUGLIA

Dati incoraggianti sul fronte Covid-19, quelle diramate nella serata di ieri, 21 luglio, dalla Regione Puglia. Nelle ultime oree nemmeno decessi e quindi il tacco d'Italia è rimasto libero da infezioni ulteriori nelle ultime 48 ore.I contagiati da inizio emergenza sanitaria sono pertanto 4.556mentre i morti restano fortunatamente 548. Uno di essi era di Giovinazzo ed il decesso è avvenuto il 26 marzo scorso. Continua la massima attenzione delle autorità sanitarie regionali sugli arrivi da altri Stati o sui rientri di nostri connazionali onde evitare il propagarsi di nuovi focolai.Incoraggiante il dato dei positivi, sceso a, mentre i pazienti ricoverati con sintomi sono 11, tre in meno rispetto all'ultimo aggiornamento. Non ci sono pugliesi in terapia intensiva dal 22 giugno ed a casa si stanno curando in 49, con sintomi lievi o perché asintomatici.Ultimo dato davvero importante è quello dei guariti: in Puglia sonoben 18 in più nelle ultime ore.