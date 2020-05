Covid-19, 8 i nuovi casi in Puglia. Sette nella sola Ruvo di Puglia

IL DATO NAZIONALE

La Regione Puglia ha reso noto nella serata di ieri che vi sono 8 nuovi casi di positività al Covid-19, riscontrati sugli 866 tamponi effettuati nelle ultime ore. Di questi 8 casi di positività, ben 7 riguardano non l'Area Metropolitana di Bari in toto, bensì la solaI tamponi sono quindi stati inviati all'per le verifiche di seconda istanza. Va segnalato che, anche nel caso di Ruvo di Puglia, già da giorni il dipartimento di prevenzione della Asl Bari ha attivato tutte le procedure per l'acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti del paziente che ha dato origine ad un minimo focolaio.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 91.035 test orofaringei e sono risultate positive 4.386 persone, di cui 1.442 residenti nell'Area Metropolitana di BariAttualmente i positivi in Puglia restano 1.995, 22 in meno rispetto al precedente bollettino.Nelle ultime ore la nostra regione piange un'altra vittima, residente nel brindisino, che si aggiunge al totale che racconta di 471 morti per Coronavirus-Covid-19.Ottime notizie da coloro i quali si sono lasciati il virus alle spalle: sono, con dato aggiornato a ieri sera, 18 maggio,. In ospedale diminuiscono di 9 unità i ricoverati, che sono 254, tra cui purtroppo ancora 22 in terapia intensiva. Sono infine in cura in isolamento domiciliare 1.719 pugliesi.Scende su tutto il territorio nazionale il dato dei positivi: sono 66.553. I guariti sono saliti a 127.326, rispetto ai 225.886 casi totali di positività al Covid-19 da inizio pandemia. Resta inquietante il dato dei morti che ha superato 32.000: ora sono 32.007 e fanno dell'Italia il terzo Paese con maggior numero di vittime al mondo dopo Stati Uniti e Regno Unito.