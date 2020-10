Covid-19, 28 contagi ed un morto nel barese. I guariti sono 15 in tutta la regione

In Puglia 72 nuovi casi su 3.949 tamponi. 13 i pazienti in terapia intensiva

Un decesso nelle ultime ore

La situazione attuale in Puglia

I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 3949, 72 dei quali (pari all'1.82%) hanno avuto esito positivo al Covid-19: 29 nel foggiano,9 nella Bat, 4 nel leccese, 2 nel tarantino. Sono quindi saliti a 7.972 i casi di positività da inizio emergenza sanitaria. I dati sono aggiornati al pomeriggio del 2 ottobre.È stato registrato un decesso nelle ultime ore, nel barese. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 597.Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 417465 test. 4712 pazienti sono risultati guariti (15 nelle ultime ore). I casi attualmente positivi in Puglia sono quindi 2663l'8.9% dei quali è ricoverato in ospedale (236) mentre il 91.1% (2427 persone) è in isolamento domiciliare. Tredici pazienti sono al momento in terapia intensiva.